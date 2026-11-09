DANE: ¿Cuándo anuncian el último IPC del 2026? Lista de servicios que suben con ese porcentaje. Getty Images

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la medida que en Colombia sirve para conocer la inflación, a través del registro de la variación de los precios para una canasta de bienes y servicios que emplean los hogares en Colombia.

Le podría interesar: ¿Cuánto subiría el arriendo en 2027 si el IPC cierra en 5% o 6%? Cálculo y valor exacto de aumento

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de medir y publicar mensualmente el IPC, el cual incluye 12 divisiones de gastos de los colombianos, calculado en 38 ciudades.

Además de medir la inflación, el IPC es fundamental, dado que se emplea en el cálculo del salario mínimo y sirve también para el ajuste de valores en arriendos, pensiones y otros servicios que incrementan proporcionalmente a este porcentaje.

¿Cuándo publica el DANE el último IPC de 2026?

El dato del IPC lo publica el DANE a mes corrido, el quinto día hábil, el último del año tiene particular importancia, dado que se utiliza como referencia para los ajustes de precios y servicios indexados a esta medida.

Lea también: Banco de la República mantuvo las tasas de interés en 12,25 %: ¿qué significa?

De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el último IPC del 2026 se publicaría el viernes 8 de enero de 2027 a las 6:00 p. m., teniendo en cuenta, como aclara la entidad, que las fechas pueden variar.

¿Qué bienes y servicios suben con el IPC actualmente?

Entre los principales productos y servicios que se encuentran indexados al IPC, es decir, que suben a razón de sus variaciones, se encuentran los siguientes:

Arriendos de vivienda: pueden subir hasta el 100% del IPC del año anterior como tope máximo, a los 12 meses de contrato.

pueden subir hasta el 100% del IPC del año anterior como tope máximo, a los 12 meses de contrato. Pensiones superiores al salario mínimo

Servicios públicos domiciliarios: suben según fórmulas establecidas por la CREG que incluyen el IPC o componentes indexados.

suben según fórmulas establecidas por la CREG que incluyen el IPC o componentes indexados. Matrículas y pensiones de colegios

Peajes

Medicina prepagada

Multas de tránsito

Servicios de notarías

Escuchar Caracol Radio en vivo: