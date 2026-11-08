¿Qué pasa con las deudas cuando muere el titular de un crédito? Esto es lo que debe revisar

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La muerte de un familiar que tenía obligaciones financieras puede generar dudas sobre el futuro de sus deudas. ¿Deben sus familiares continuar pagando el crédito? ¿Qué sucede con la obligación? Antes de asumir responsabilidades económicas, es importante revisar las condiciones del préstamo y verificar si contaba con un seguro de vida deudores.

Este tipo de seguro está asociado al crédito y puede cubrir la obligación ante el fallecimiento del titular, según las condiciones establecidas en la póliza. Por eso, uno de los primeros pasos es consultar qué cobertura tenía el préstamo y cuál es el procedimiento para hacerla efectiva.

La aplicación del seguro depende de las condiciones de cada póliza y de la evaluación correspondiente. En ese sentido, las familias deben consultar directamente con la entidad financiera o cooperativa para conocer los pasos que deben seguir.

¿Qué diferencia hay entre un seguro de vida deudores y uno patrimonial?

Aunque ambos están relacionados con la protección financiera, cumplen funciones diferentes.

El seguro de vida deudores está vinculado a una obligación crediticia y puede cubrir la deuda ante el fallecimiento del titular, de acuerdo con las condiciones contratadas.

Por su parte, los seguros patrimoniales están orientados a proteger determinados bienes frente a los riesgos contemplados en cada póliza.

Conocer estas diferencias permite identificar qué tipo de protección tiene una persona y qué cobertura podría aplicar ante una situación inesperada.

¿Qué ocurre ante una calamidad o una emergencia familiar?

Las dificultades económicas también pueden surgir por una enfermedad, una incapacidad, una calamidad familiar o el fallecimiento de un ser querido.

En estos casos, además de revisar los seguros contratados, es importante conocer si existen mecanismos de solidaridad o auxilios que puedan brindar apoyo económico.

Algunos fondos de solidaridad contemplan ayudas para sus asociados ante situaciones como fallecimiento, calamidad, enfermedad, incapacidad e invalidez. El acceso a estos beneficios depende de los requisitos, reglamentos y condiciones establecidos.

Entre los mecanismos contemplados en el caso descrito se encuentran el Auxilio por Calamidad, que puede representar entre 1,5 y 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo de la evaluación del caso, y el Préstamo Solidario por Calamidad, sujeto a los requisitos correspondientes.

Para situaciones de fallecimiento también se contemplan apoyos como el Auxilio en Memoria del Asociado Fallecido, por $7,2 millones, y el Auxilio Funerario, por $3,6 millones. En los casos establecidos por el reglamento, también existe un Auxilio Educativo de $550.000 mensuales para hijos beneficiarios.

Estos montos y beneficios dependen de las condiciones vigentes y de la evaluación de cada caso.

¿Qué deben revisar las familias antes de asumir una deuda?

Ante el fallecimiento de una persona que tenía un crédito, es recomendable: