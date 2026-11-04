Producción de petróleo y gas en el país continúa por debajo de los niveles de 2015

El sector de hidrocarburos mantiene una tendencia de reducción en indicadores clave de producción, exploración e inversión, según cifras presentadas por el presidente de Campetrol, Nelson Castañeda durante la instalación de la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se realiza en Cartagena.

De acuerdo con CAMPETROL, la producción de petróleo alcanzó un promedio de 731.000 barriles diarios entre enero y agosto, lo que representa una disminución del 27,3 % frente a los 1,006 millones de barriles diarios registrados en 2015. En materia de gas natural, la producción comercializada fue de 704 millones de pies cúbicos diarios, un 31,6 % menos que los 1.030 millones reportados once años atrás.

Castañeda dijo que la disminución de la oferta nacional ha coincidido con una mayor dependencia de las importaciones de gas. En octubre de 2026, el gas importado representó el 40 % de la oferta total del país, mientras que las reservas probadas de gas equivalen actualmente a 5,9 años de producción, frente a los 9,9 años registrados en 2015.

Las cifras de exploración también muestran una reducción. En 2025 se perforaron 45 pozos exploratorios, frente a 115 en 2015, y la adquisición de sísmica bidimensional pasó de 32,2 mil kilómetros a apenas 0,7 mil kilómetros en el mismo periodo. Además, el país no ha firmado nuevos contratos de exploración y producción desde 2022.

En materia de inversión, el sector reportó desembolsos por 4.330 millones de dólares en 2024, un 25 % menos que los 5.770 millones de dólares registrados en 2015. Paralelamente, los equipos activos de perforación se redujeron de 60 a 31 entre noviembre de 2022 y septiembre de 2026.

A estos indicadores se suma el aumento de los bloqueos a la actividad petrolera. Durante 2025 se registraron 1.363 bloqueos, frente a 473 ocurridos en 2015, lo que equivale a un incremento del 188 % y a un promedio de 3,7 bloqueos por día.

Pese a este panorama, el gremio destacó que Colombia cuenta con recursos contingentes de gas por 10.540 gigapiés cúbicos y recursos por descubrir estimados en 16.734 millones de barriles equivalentes de petróleo, cifras que, según el sector, representan oportunidades para incrementar la producción y fortalecer la seguridad energética en los próximos años.