Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 9 de noviembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes sectores del país.

Por esta razón, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 9 de noviembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este lunes, 9 de noviembre, se ubicará en 897,53 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 6 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 1,41 bolívares venezolanos frente a la divisa extranjera.

Aparte de fijar la tasa oficial del dólar, la entidad menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este lunes:

Euro (EUR): 1.001,18 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 134,45 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,89 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,95 bolívares (VES).

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 896,79 // Venta: 963,49

Banco Mercantil:

Compra: 902.19 // Venta: 897,11

N58 Banco Digital:

Compra: 895,58 // Venta: 895,66

Banco Exterior:

Compra: 941,92// Venta: 966,85

BanCaribe:

Compra: 993,40 // Venta: 1007,84

Otras instituciones:

Compra: 948,60 // Venta: 959,12

Estos datos son los valores ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Por ello, las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 94,01 dólares, lo que representa una pérdida de 4.33% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 98,43 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 93,34 dólares.

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Consulado de Venezuela en Bogotá

Los documentos necesarios para solicitar una visa en Colombia varían según el tipo de permiso que se desee obtener. En la actualidad, los ciudadanos extranjeros pueden acceder a tres tipos de visa:

Visa de visitantes (Tipo V): no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país. Visa de migrante (Tipo M): dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años. Visa de residencia (Tipo R): permite vivir de manera permanente en Colombia y otorga un permiso para trabajar sin restricciones.

Desde el 1 de junio de 2023, la Visa residencia (Tipo R) también está disponible para las personas que acumulan cinco años o más con Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT). Para más información puede comunicarse con el consulado a través de los siguientes medios:

Dirección: Diagonal 40A # 8-04, en el barrio Teusaquillo.

Diagonal 40A # 8-04, en el barrio Teusaquillo. Teléfono de contacto: +57 310 4680946.

+57 310 4680946. Horario de atención: lunes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., martes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

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