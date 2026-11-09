Renta Ciudadana y Devolución IVA tendrán quinto ciclo en Noviembre: DPS anunció nuevas fechas

El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, anunció la apertura del quinto ciclo de transferencias monetarias correspondiente a los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

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Esta quinta distribución de pagos para 2026 se llevará a cabo a partir del 13 y hasta el 18 de noviembre. Los pagos se entregarán a las cuentas de los beneficiarios y también en modalidad de giro.

La entidad recomienda tener en cuenta las fechas anunciadas, dado que las transferencias de estos programas no son acumulables.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿Cómo se harán los pagos del quinto ciclo?

Las transferencias del quinto ciclo de Devolución del IVA y Renta Ciudadana se realizarán a través de abonos a las cuentas registradas por los beneficiarios en el Gestor de Información Financiera (GIF), de acuerdo con el DPS.

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Por otra parte, quienes reciben el pago a modalidad de giro tendrán la opción de cobrar el dinero a través de la red aliada de SuRed y SuperGiros.

Prosperidad Social subrayó que las transferencias se entregan únicamente en el municipio asignado, siguiendo la programación establecida. Asimismo, recordó que no se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

¿Cómo se puede inscribir un producto financiero en el GIF para recibir los subsidios del Gobierno? Paso a paso para hacerlo

Pues bien, en el caso de la Renta Ciudadana, lo que usted deberá hacer para registrar su producto financiero en el Gestor de Información Financiera es lo siguiente:

Primero debe ingresar a la página principal de Prosperidad Social.

Luego, en el menú ‘ Programas ’ encontrará el link para acceder al Gestor de Información Financiera y realizar el registro.

“Esta herramienta permite registrar, consultar y actualizar la información del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias”, dijo el DPS.

¿Cuánto pagan por Devolución del IVA y Renta Ciudadana 2026?

En 2026, los pagos de Renta Ciudadana varían según la línea del programa y el nivel de vulnerabilidad. En la línea de Valoración del Cuidado puede llegar hasta $500.000 por hogar en cada ciclo.

En cuanto a Devolución del IVA, cada hogar recibe $111.000.