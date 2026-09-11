“Demuestra mi coherencia”: Claudia López responde a cuestionamientos por foto con Gustavo Petro

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Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la fotografía que se compartió en redes sociales en la que aparece junto al expresidente Gustavo Petro, un encuentro en el que se habló de la Alianza por la Vida para las elecciones territoriales.

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Aseguró que el encuentro con Petro significa el inicio de un camino distinto a la calumnia que recibió por una parte del Pacto Histórico del sector progresista, pues la división de la izquierda lo único que hizo fue beneficiar a la “derecha mafiosa y corrupta”.

“Vienen con una agenda mafiosa y contra la gente”, dijo.

Mencionó que ella hace parte de un sector “decente de la política progresista”, por lo que es clave unir esfuerzos “para que no sea la derecha mafiosonga la que gobierne el país”.

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Sus críticas a Gustavo Petro, ¿hay falta de coherencia?

Aclaró que su principal contradictor político no es Gustavo Petro, sino “la derecha mafiosa”, expresando que en Colombia hay 10 millones de víctimas y 135.000 madres “que lloran a sus hijos desaparecidos”.

“Eso es lo que nos ha dado la derecha, a la que he combatido toda mi vida”, señaló.

Ante las críticas que hizo al exmandatario de los colombianos, explicó que eran fundadas y recordó que no se quedará callada ante los hechos de corrupción de nadie, ni del progresismo ni de ningún otro sector político.

“Celebro que hoy haya una etapa de enmienda, de reconocimiento, de que cuando hay críticas fundadas hay que escuchar y tomar el control. Esa diferencia entre sectores progresistas solo legitimó a la peor derecha de la historia”, aseveró.

Asimismo, respondió a las críticas por su acercamiento con el líder del Pacto Histórico luego de que ella fuera una de las grandes denunciantes de corrupción del gobierno Petro.

“Todo lo que demuestra es mi coherencia y de que no me he callado ante la corrupción de nadie”, aseveró.

Caso Juliana Guerrero

Uno de los hechos de corrupción que más polémica generó en el gobierno Petro fue el de los títulos falsos de Juliana Guerrero, quien reconoció su culpa ante la justicia y pidió una segunda oportunidad.

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A propósito, López comentó que la sanción que recibió Guerrero le parece poco: “ojalá le claven una condena mayor”.

Por eso, reconoció que quien está dando un paso al frente con un propósito de enmienda es Petro, a quien solicitó expresarse sobre la condena de Juliana Guerrero.

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“La corrupción que manchó el progresismo tiene a un mafiosongo como presidente”, sostuvo.

Dijo que se siente orgullosa de haber denunciado el abuso de poder en Colombia, incluso durante el gobierno Petro, pues para ella “el progresismo puede cometer errores, pero no corrupción”.

¿Solo Petro puede representar el progresismo?

Aunque apuntó que ese es un punto de preocupación, declaró que no se puede desconocer la realidad de que el expresidente Petro es una, si no la figura más representativa del progresismo.

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“El mejor legado del presidente es el Pacto Histórico. Nadie había logrado consolidar una fuerza así en el Senado”.

Señalamientos contra Abelardo de la Espriella, ¿hay pruebas?

“El proyecto Abelardo de la Espriella es mafioso y corrupto. Sí, toda Colombia tiene pruebas de esos, todos saben cómo se amasó la fortuna de él, cómo usó sus cuentas en Estados Unidos, que más de 9 congresistas de EE.UU. han solicitado una investigación de esos hechos”.

Escuche la entrevista completa con Claudia López: