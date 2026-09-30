Sistema antidrón entregado por Gobernación del Cauca al EJC fue robado de una empresa en Bogotá

El robo de un sistema antidrón del Ejército en Bogotá generó inicialmente una versión según la cual el equipo se encontraba en un taller donde supuestamente se reparaban equipos de la Fuerza Pública. Sin embargo, fuentes consultadas por Caracol Radio explicaron que el sistema estaba en las instalaciones de la empresa que lo comercializó y que fue esta compañía la encargada de recibirlo para adelantar el proceso de garantía y reposición.

Según las fuentes, el sistema había sido entregado por la Gobernación del Cauca al Ejército y estaba siendo utilizado en la zona de Corinto. El equipo habría sufrido una descarga eléctrica que le ocasionó un daño total. Tras la revisión técnica, habría sido declarado en pérdida total, por lo que, de acuerdo con la explicación entregada a Caracol Radio, ya no podía ser utilizado ni reparado. La empresa, que había suministrado el sistema a la Gobernación y no directamente al Ejército, debía encargarse del trámite de garantía.

El procedimiento contemplaba enviar el equipo dañado a Singapur, donde se encuentra el fabricante, para que fuera reemplazado por uno nuevo. Según las fuentes, ese nuevo sistema estaría próximo a llegar a Colombia, aproximadamente en dos semanas, y no sería enviado a Bogotá: llegaría directamente a Cali, a instalaciones de la Tercera Brigada, para posteriormente ser trasladado nuevamente al área del Cauca donde se requería esta capacidad.

La situación cambió cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones de la empresa en Bogotá y robaron varios elementos. Entre lo sustraído estaba el sistema antidrón. Las fuentes consultadas insisten en que el equipo, para ese momento, no estaba operativo y que un estudio técnico había determinado que se encontraba en pérdida total, por lo que no tendría capacidad para volver a funcionar simplemente siendo encendido o mediante una reparación convencional.

También existe una aclaración frente a la versión que comenzó a circular después del robo. Según las fuentes, cuando personal de la Policía llegó a la empresa, recibió información de una funcionaria sobre lo ocurrido y posteriormente habría quedado consignada una versión que señalaba que en ese lugar se reparaban drones del Ejército. Esa afirmación, según las mismas fuentes, no correspondería con lo sucedido: la compañía es una empresa comercializadora que había suministrado los equipos a la Gobernación del Cauca y que, en este caso, tenía bajo su responsabilidad el sistema para adelantar el trámite de garantía.

El equipo sí aparece relacionado dentro de los bienes que fueron entregados al Ejército por la Gobernación, razón por la que figura dentro de los registros de la institución. Sin embargo, las fuentes explican que eso no significa que el Ejército hubiera llevado el sistema a un taller para repararlo ni que estuviera siendo utilizado cuando fue robado. El sistema se encontraba en las instalaciones de la empresa precisamente porque, tras el daño sufrido en el Cauca, estaba pendiente de ser reemplazado.

La principal preocupación ahora está relacionada con el destino que puedan darle los responsables del robo. Frente a la posibilidad de que integrantes de grupos armados recuperen o reactiven el sistema, las fuentes sostienen que, de acuerdo con el diagnóstico técnico realizado al equipo, esto no sería posible, debido a que el daño habría sido considerado total y el sistema estaba a la espera de ser sustituido por una unidad nueva.