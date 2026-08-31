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Análisis Humberto de la Calle: ¿Cuál es la deuda de Petro y por qué De la Espriella busca enemigos?

El exsenador Humberto de la Calle Lombana estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, hablando de su nuevo libro en el que analiza las falencias del gobierno de Gustavo Petro y el camino hacia la transición al poder de Abelardo de la Espriella.

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Explicó que “los dolores y desperfectos de la democracia” colombiana son los mandatarios que, usando los caminos legales, van destruyéndola por dentro “a través del populismo, de la persecución, de la polarización”.

Por eso, mencionó que en su libro hizo un análisis desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro, reconociendo su éxito en materia de narrativa política, pero con un “gobierno desastroso”.

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“En la campaña, el doctor Iván Cepeda quedó preso de su jefe, el doctor Petro lo reemplazó y él se sumió en el silencio”, sostuvo.

Gobierno de Abelardo de la Espriella y su búsqueda de enemigos

Para De la Calle, el gobierno de Abelardo de la Espriella, que está iniciando, sigue preso de su campaña, pero tiene potencial en varios temas:

Seguridad, su gran bandera.

El retorno de la economía a la libre competencia.

La desgracia del terremoto que políticamente le puede favorecer.

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Peligros del Gobierno De la Espriella

Así como exaltó las virtudes del mandatario de los colombianos, también cuestionó su búsqueda de “enemigos innecesarios”.

Se busca enemigos innecesarios: “patean el avispero, a veces da papayasos y colecciona enemigos” .

. Suma demasiadas cosas, debería enfocarse en los tremas (anteriormente mencionados).

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¿Abelardo de la Espriella ganó por el gobierno Petro?

De Calle manifestó que “la gran deuda histórica de Petro es con la izquierda”, pues fue un “desperdicio” su gobierno que se perdió entre frustraciones, como la Paz Total, y “gramática delirante”.

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Indicó que fue eso lo que favoreció a De la Espriella en la campaña presidencial, a quien le hizo un llamado de atención.

“Él no es el jefe de la refundación de Colombia. El mayor caudal de votos de Abelardo de la Espriella es la reacción contra lo que venía. Es decir, el Gobierno De la Espriella es hijo del gobierno Petro”, dijo.

Así las cosas, aconsejó a De la Espriella no debería abordar temas morales como el aborto, la refundación del país, la religión, entre otros.

¿Por qué le cuesta a la izquierda hablar de seguridad?

Afirmó que a la izquierda no solo le cuesta hablar de seguridad, sino también de autocrítica.

“El Pacto Histórico terminó plegado a los desórdenes, a la corrupción del gobierno. Se dejaron llevar por la inercia y el silencio, con la creencia equivocada de ganar las elecciones y luego se arreglaba”, cuestionó.

De esta manera, expresó que la pérdida de seguridad y control territorial es “antiquísima” en Colombia, por lo que no se lo inventó Petro, aunque sí indicó que se agudizó.

“Me preocupa que esto ocurran en las fronteras. Si usted recorre desde el Catatumbo, Arauca, Guaviare, Cauca el sur, es como si se estuviera achiquitando el territorio por una pérdida de control que obedece a problemas de control del Estado”, comentó.

Asimismo, dijo que la Paz Total, una de las principales banderas del gobierno Petro, fue un fracaso porque incrementó la pérdida del poco control que se tenía en los territorios.

Escuche la entrevista completa con Humberto de la Calle aquí: