Santos pide a la JEP acelerar sus procesos y cumplir su cometido antes de 2028

El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que aceleren los procesos y cumplan con el mandato establecido en el Acuerdo de Paz, cuyo plazo de funcionamiento está previsto hasta 2028.

Durante una intervención, Santos defendió el papel de la JEP dentro del proceso de paz y señaló que la implementación del acuerdo continúa siendo uno de los principales retos del país.

“La JEP es una parte fundamental del acuerdo y si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí los que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple”, afirmó.

El expresidente también se refirió al debate sobre la duración de la jurisdicción y descartó que, en su opinión, sea necesario ampliar sus límites legales más allá de lo pactado.

“No, la JEP tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado”, sostuvo.

Santos consideró que la jurisdicción debe concluir su cometido dentro del plazo establecido y reconoció los cuestionamientos relacionados con la duración de algunos procesos.

“Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, o ojalá antes. Y en eso, quienes critican a la JEP por su lentitud, tienen bastante razón. Y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, señaló.