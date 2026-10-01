Así reaccionaron el Gobierno y los congresistas a la salida de Bruce Mac Master de la Andi

Para Bruce Mac Master, Director de la ANDI, una economía estable impulsa también una democracia estable. | Foto: Prisa Media Colombia

La renuncia de Bruce Mac Master a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) generó revuelo en la arena política. Desde el Ejecutivo, el primero en pronunciarse fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien dijo no tener conocimiento previo de la decisión.

“Es una decisión autónoma de la Andi, no tengo realmente nada que comentar. Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y gobierno y, entre más fluya y más fácil sea la comunicación, mejor para los dos lados”, dijo el jefe de la cartera política.

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Las mayores críticas llegaron desde el Capitolio, incluso del sector oficialista. El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, cuestionó el posible papel del Ejecutivo en la decisión del dirigente gremial.

“Con la renuncia no gana el gobierno, pero sí pierde la institucionalidad y la democracia colombiana. Se sienta un peligrosísimo precedente para futuros gobiernos y es que la independencia (...) Yo hago parte de la coalición de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quiero que le vaya bien, pero no por eso voy a quedarme callado ante lo que considero son errores”, señaló el senador.

Otras voces de la bancada uribista se enfocaron en destacar el trabajo del dirigente durante más de 13 años. “Su gestión contribuyó al crecimiento de las empresas, la generación de empleo, la mejora de la economía nacional y hasta facilitó que el país le hiciera frente a la pandemia, convirtiendo a los empresarios en actores protagonistas en la salud pública”, aseguró la senadora María Margarita Zuleta.

En la misma línea habló, desde el Partido de la U, la senadora Norma Hurtado, quien señaló que “hace cuatro años, cuando las instituciones enfrentaban amenazas y muchos guardaron silencio, defendió con responsabilidad el Estado de derecho, la independencia y los contrapesos. Gracias por su labor y por proteger las reglas y las instituciones”.

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En la oposición, varios legisladores utilizaron el momento para advertir que durante el gobierno de Gustavo Petro no se vetó a ningún dirigente gremial. “Decían que Petro era el dictador, pero la Andi y Bruce Mac Master hicieron toda la oposición que quisieron. Nadie los calló. “Ahora con Abelardo de la Espriella cualquier crítica se paga con despido”, cuestionó la senadora Sandra Chindoy, del Pacto Histórico.

“Al expresidente de la Andi, Bruce Mac Master, lo sacó el presidente y no fue Petro. Paradojas”, opinó el senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde. Esta polémica se suma a la que se desató por el nombramiento y posterior renuncia de Carolina Soto a la Cámara Colombiana de la Infraestructura.