De la Espriella confirmó que Juan Guillermo Monsalve fue trasladado a la cárcel de Cómbita

Foto tomada de la decalración que el testigo Juan Guillermo Monsalve le entregó al senador Iván Cepeda / YOUTUBE

Finalmente la orden del presidente Abelardo De La Espriella se cumplió y Juan Guillermo Monsalve fue trasladado a la cárcel de Cómbita.

La orden se cumplió una vez el exparamilitar fue dado de alta, pues el mismo día que el presidente De La Espriella anunció su traslado desde la cárcel La Picota, donde se encontraba pagando una condena de 40 a 44 años de y los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Sin embargo, luego de ser valorado médicamente y al no requerir permanecer hospitalizado, retomaron el procedimiento y lo trasladaron con todo los protocolos de segurida, hasta el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Cómbita, donde continuará privado de la libertad.