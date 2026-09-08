Caracol Radio conoció en primicia la respuesta de una tutela que interpuso el Representante José Luis Bohórquez por parte del Ministerio de Defensa, en la que se mencionan que el Presidente Abelardo de la Espriella ha realizado más de 100 desplazamientos en el país, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea.

Dentro de este documento, se menciona que hay desplazamientos de 10 minutos, entre el aeropuerto de Barranquilla y la sede deportiva Adelita de Char, donde entrena el Atlético Junior, además de los desplazamientos que ha realizado a diferentes regiones en varias aeronaves de la FAC.

Esta respuesta se da como respuesta a una tutela que interpuso el Representante José Luis Bohórquez, “en 18 días de su presidencia, que es la información que nos entregan, ha gastado cerca de 1.117 millones en viajes de helicóptero. Alguien me dirá, claro, porque tienen que moverse, tienen que conocer el país, bueno, aquí son 103 trayectos. Y véanme esto, la mitad de los trayectos, 64 trayectos, son vuelos de menos de 10 minutos. O sea, son vuelos entre la misma ciudad”, explicó.

En ese mismo sentido, menciona cuáles han sido los desplazamientos del Jefe de Estado, según la respuesta a esta tutela, “O sea, 1.117 millones, donde la mitad son vuelos de menos de 10 minutos. Y lo peor de todo, hay que decirlo, 36 de esos 103 vuelos, son vuelos de menos de 5 minutos, porque son vuelos que él hace desde el aeropuerto a la sede del Club Atlético Junior del Clan Char. Es decir, pagamos vuelos de menos de 5 minutos, 36 vuelos, para que el señor Abelardo no ande en camioneta, sino que ande en helicóptero, pagándonos nosotros, para que se mueva entre Atlético Junior y el aeropuerto de la ciudad Barranquilla”, puntualizó.

Desplazamientos aéreos de Abelardo de la Espriella en 18 días han costado más de $1.117 millones Ampliar Desplazamientos aéreos de Abelardo de la Espriella en 18 días han costado más de $1.117 millones Cerrar

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