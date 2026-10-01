Gobierno plantea crear sistema de información sobre guardias indígenas: ¿para qué?

Hay un nuevo borrador de decreto que tiene listo el Gobierno, se trata de un proyecto con el que contemplan crear un sistema de información sobre Guardias Indígenas.

La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías sería la encargada de incorporar la información, que sería voluntario y lo harían las autoridades de cada pueblo.

El borrador del decreto fue articulado por el Ministerio del Interior en cabeza de Rodrigo Lara, y busca exactamente articular 14 modificaciones al Decreto 1066 de 2015, uno de ellas con la creación de este sistema de información, teniendo en cuenta que el gobierno de Abelardo De La Espriella considera que no se conoce el número exacto de guardias indígenas existentes, en qué territorios actúan, qué autoridad las orienta ni cuántos integrantes tienen; pues hay información fragmentada sobre esto.

El Gobierno plantea que el nuevo sistema de información, funcione sin ser un registro constitutivo ni declarativo, por lo que hacer parte de él, no constituye un certificado o el cumplimiento de funciones.

La información de este sistema, solo puede ser reportado por la autoridad indígena, cabildo, consejo indígena u otra instancia de gobierno que esté inscrita ante la DAIRM.

¿Qué información buscan incluir en el sistema?

La manifestación de reconocimiento, acompañada del acta o documento correspondiente. El pueblo al que pertenece la guardia. La comunidad o territorio en el que actúa. La denominación propia, si la tiene. La autoridad que la orienta. El ámbito territorial de actuación. El número aproximado de integrantes. La fecha de reconocimiento, si consta. Los datos de un enlace designado por la autoridad.

El borrador de decreto estará abierto para comentarios hasta el próximo 4 de octubre.