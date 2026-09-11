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11 sep 2026 Actualizado 02:35

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Justicia

Juliana Guerrero pidió una segunda oportunidad al país tras su condena: “voy a ser ejemplo”

Juliana Guerrero

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Juliana Guerrero pidió una segunda oportunidad al país tras el preacuerdo y condena por aceptar el delito de fraude procesal: “Yo creo en las segundas oportunidades y tengan por seguro que voy a ser ejemplo de ellas (…) no quiero que me sigan crucificando por este error”.

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Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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