Juliana Guerrero pidió una segunda oportunidad al país tras su condena: “voy a ser ejemplo”

Juliana Guerrero pidió una segunda oportunidad al país tras el preacuerdo y condena por aceptar el delito de fraude procesal: “Yo creo en las segundas oportunidades y tengan por seguro que voy a ser ejemplo de ellas (…) no quiero que me sigan crucificando por este error”.

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