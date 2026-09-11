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11 sep 2026 Actualizado 14:14

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“Un muro de contención frente Abelardo de la Espriella”: Pizarro sobre alianza Petro - Claudia López

“Un muro de contención frente Abelardo de la Espriella”: Pizarro sobre alianza Petro - Claudia López

“Un muro de contención frente Abelardo de la Espriella”: Pizarro sobre alianza Petro - Claudia López

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María José Pizarro, excongresista de Colombia, habló con 6AM W acerca de la fotografía de Gustavo Petro y Claudia López que marca una Alianza por la Vida para elecciones territoriales.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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