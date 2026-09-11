“Un muro de contención frente Abelardo de la Espriella”: Pizarro sobre alianza Petro - Claudia López
“Un muro de contención frente Abelardo de la Espriella”: Pizarro sobre alianza Petro - Claudia López
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
María José Pizarro, excongresista de Colombia, habló con 6AM W acerca de la fotografía de Gustavo Petro y Claudia López que marca una Alianza por la Vida para elecciones territoriales.
Escuche la entrevista completa aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...