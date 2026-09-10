Petro se reunió con Claudia López: hablaron sobre Alianza por la Vida para elecciones territoriales

El expresidente Gustavo Petro reveló una reunión que sostuvo este miércoles, 9 de septiembre, con la excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López: “La Alianza por la Vida debe llegar al último rincón de Colombia (…) lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones”, dijo el exmandatario.

Uno de los temas de conversación fueron las elecciones regionales de 2027, según el mismo exmandatario, quien reveló una fotografía del encuentro en sus redes sociales.

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En la publicación insistió en su propuesta de construir una “Alianza por la Vida”, que incluiría a la exalcaldesa.

“Es hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la anti-patria (...) Hay que estar listos para reemplazar un gobierno extranjero e incapaz”, escribió.

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Al encuentro reaccionó la exsendora María José Pizarro, quien aseguró que la propuesta de la Alianza por la Vida “no era una coyuntura electoral, es un proyecto de nación a la largo plazo”.

Y agregó: “En los tiempos del autoritarismo, la censura, la manipulación y la sin razón es menester construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. Seguimos dialogando“.

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