Esto dijo Gustavo Petro en 6AM W sobre Juliana Guerrero: negó que quisieran nombrarla viceministra

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Juliana Guerrero, una de las personas que más polémica genero durante el gobierno de Gustavo Petro, admitió su responsabilidad en la expedición de títulos falsos en la Fundación San José, con los que esperaba llenar los requerimientos para ser nombrada viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. “Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP II”, expresó.

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Y es que en medio del proceso para elegir al viceministro de las Juventudes, la hoja de vida de Guerrero fue publicada por el Gobierno para ese cargo. Sin embargo, en un principio no contaba con estudios universitarios, pero pasó, de un día para otro, a ser contadora pública graduada. Posteriormente, se conoció que tampoco había presentado el examen de estado que es obligatorio para tener título.

A pesar de las denuncias, desde el Gobierno la sostuvieron en su cargo como representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

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Tras esto, en 6AM W se recordó la entrevista con el exmandatario de los colombianos, Gustavo Petro, quien en ese momento defendió a Guerrero y aseguró que, en ese entonces (20 de mayo de 2026) no se le había comprobado que no hubiera estudiado en la Fundación San José.

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“Juliana cuando llega a la administración pública tenía 21 o 22 años. Cometo el error de mostrarla ante una cámara de televisión, entonces comienzan a decir que tiene una relación conmigo. Como creyeron que tenía una relación sentimental conmigo se fueron a destruirla”, afirmó el exmandatario.

“La señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudio en esa universidad y no es funcionaria pública”, agregó.

@caracolradio #6AMW | Gustavo Petro, presidente de la República, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el caso de Juliana Guerrero. 🎙️ "No se le ha comprobado que no estudió en Fundación San José": expresó. 🔗 Escuche la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. #GustavoPetro #Elecciones #Colombia ♬ sonido original - Caracol Radio

Luego, al ser cuestionado por la mesa de 6AM W sobre por qué querían nombrarla como viceministra de las Juventudes, Petro lo negó.

“Nosotros no queríamos nombrarla ahí, simplemente se ven los datos. Si ustedes dicen que una persona menor de 25 años puede ser viceministro, lean las normas. Una persona no puede ser viceministro si es menor de 25 años, dice la Constitución”, sostuvo.

Finalmente, sobre el caso Juliana Guerrero manifestó en ese momento que, si ella cometió el error con los títulos falsos, “he visto las pruebas y me quedo callado”.