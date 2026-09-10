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Gira europea de Petro con ayuda de funcionario de Embajada: estará en Madrid, Bruselas y Estrasburgo

6AM W conoció que el expresidente Gustavo Petro viajará a Madrid, España, el 16 de septiembre de 2026, donde se reunirá con miembros del Congreso de los Diputados. Además, estará en Bruselas y Estrasburgo.

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Caracol Radio también conoció que Santiago Mejía, consejero en la Embajada de Madrid, es el funcionario del Gobierno actual que está ayudando a gestionar la agenda del exmandatario en Europa.

Este medio también conoció que Mejía, quien no reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente, estaría hasta diciembre de 2026 en su cargo, pues es cuando se le cumple su tiempo en misión diplomática.

De otro lado, en Bélgica y Francia, el exembajador Daniel Prado es quien está ayudando cuadrar el itinerario de Petro.

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Cabe recordar que el expresidente Petro sigue sancionado por Estados Unidos al estar en la Lista OFAC, por lo que se desconoce cómo se gestionará el viaje al ‘Viejo Continente’.

Escuche la noticia completa sobre el expresidente Gustavo Petro aquí: