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01 oct 2026 Actualizado 19:48

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“Aquí no gana nadie”: reacciones de congresistas a renuncia de Bruce Mac Master a la ANDI

Mientras que Andrés Forero señala que con la renuncia de Bruce Mac Master no gana nadie, Santiago Castro pide independencia de la ANDI ante el Gobierno.

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Los congresistas Andrés Forero y Santiago Castro reaccionaron en 6AM W a la carta de renuncia Bruce Mac Master a la Presidencia de la ANDI y que reveló en primicia Julio Sánchez Cristo.

Forero indicó que con la renuncia de Mac Master “aquí no gana nadie”.

“Quiero que el Gobierno del presidente De la Espriella le vaya bien, pero al mismo tiempo creo que hay que def3ender la autonomía e independencia gremial”, dijo.

No obstante, lamentó la salida de Mac Master de la entidad porque se afecta la independencia de la ANDI y la democracia del país.

“Más allá del nombre de Bruce Mac Master, lo que corresponder es interactuar con los diferentes actores”, sostuvo.

¿Qué dijo Santiago Castro?

Expresó que es una clara injerencia del Gobierno De la Espriella en la elección de los dirigentes gremiales. Por eso, afirmó que la clave de la ANDI para demostrar su independencia del Ejecutivo está en la escogencia del sucesor de Mac Master.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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