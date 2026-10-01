“Es una decisión autónoma dentro del gremio”: MinInterior tras renuncia de Bruce Mac Master a ANDI
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció a la noticia de la renuncia del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.
“Es una decisión autónoma dentro del gremio (…) Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y el Gobierno; entre más fluya esa relación, mejor para los dos lados”, dijo.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...