“Es una decisión autónoma dentro del gremio”: MinInterior tras renuncia de Bruce Mac Master a ANDI

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció a la noticia de la renuncia del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

“Es una decisión autónoma dentro del gremio (…) Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y el Gobierno; entre más fluya esa relación, mejor para los dos lados”, dijo.

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