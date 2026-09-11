Capturan a alias ‘Comandante 7’ señalado integrante de Los Tiguerones: “Colombia no será escondite”

Guido Fernando Rodríguez Vargas, conocido con el alias de ‘Comandante 7’, fue capturado en Soacha, Cundinamarca, en una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador.

La captura fue conocida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien señaló que Rodríguez era un objetivo de alto valor para las autoridades ecuatorianas y que cumplía un papel importante dentro de Los Tiguerones, organización criminal con presencia en Colombia y Ecuador.

De acuerdo con lo indicado por el mandatario, alias ‘Comandante 7’ era uno de los principales enlaces transfronterizos de la organización y operaba entre el departamento de Nariño y la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Según De La Espriella, Rodríguez Vargas estaba encargado de administrar rentas ilícitas destinadas al sostenimiento logístico y bélico de la organización. El presidente también lo señaló de estar vinculado con una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión.

El mandatario indicó además que sobre ‘Comandante 7′ existía una orden de captura en Ecuador y una notificación roja de Interpol por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.

La captura se conoce en la misma semana en la que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la designación de Los Tiguerones como organización terrorista y se refirió a esta estructura como “violenta y sanguinaria”.

Tras confirmar el operativo, De La Espriella aseguró que su Gobierno fortalecerá la cooperación con otros países para perseguir a organizaciones criminales que operen en la región.

“Colombia no será escondite de criminales extranjeros. Vamos a fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén”, afirmó el presidente.

En ese sentido, Rodríguez Vargas quedó capturado con fines de extradición, mientras avanzan los procedimientos correspondientes ante las autoridades colombianas.