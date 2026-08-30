Tabla de posiciones de Liga colombiana: así quedó tras triunfos de Nacional y empate de América

Comenzó la fecha 8 de la Liga colombiana con grandes partidos y la presentación de varios equipos grandes del país: América, Nacional, Junior y Santa Fe. La jornada se trasladará hasta el próximo martes 1 de septiembre, cuando termine con el juego entre Fortaleza y Once Caldas.

América 2-2 Jaguares

Atractivo encuentro en el estadio Jaraguay de Montería. Lo empezó ganando el cuadro local con anotación de Andrés Rentería y al 44′ lo empató el Escarlata mediante Josen Escobar. Antes de terminar el primer tiempo, Jerson Malagón puso el 2-1 parcial en una acción que se revisó previamente en el VAR.

Para el complemento, le anularon un gol por fuera de lugar a Jhon Murillo del América, pero el empate definitivo iba a llegar sobre el final. Jader Maza le cometió infracción a Luis Quiñones dentro del área, el juez sancionó penal y Yeison Guzmán puso el 2-2 final al 90 para salvar el invicto del América de 7 juegos sin caer.

Junior 1-1 Santa Fe

Tras un primer tiempo con pocas ocasiones de gol, mejoró el encuentro para la parte complementaria. Luis Muriel marcó al minuto 66′ tras un pase desde atrás de Guillermo Paiva. Cuando parecía que el Tiburón lograba su primera victoria en el certamen, Maximiliano Lovera cobró un tiro libre, conectó con Franco Fagúndez y este la mandó a guardar al 88.

El cuadro barranquillero sigue en la zona baja de la tabla y no conoce el triunfo en el campeonato, con dos empates y tres derrotas.

Alianza 1-5 Nacional

El cuadro antioqueño liquidó el partido en el primer tiempo. Empezó como una tromba y a los 5 minutos ya ganaba 0-1 con anotación de Andrés Sarmiento. Luego marcaron Alfredo Morelos al 19′ y Marlos Moreno al 24′ para el 0-3 parcial.

Sin embargo, antes de los 30′ de juego hubo infracción por mano de Neider Parra, de Nacional. La acción se revisó en el VAR y el juez decretó el penal, para que posteriormente Pipe Pardo lo cambiara por gol para el 1-3. Luego, al 78′ llegó el 1-4 final para que Marlos Moreno sellara su doblete y el último lo marcó el juvenil Juan Rosa al 90+2′.

Otros partidos de la fecha 8

Domingo 30 de agosto

- Águilas vs. Boyacá Chicó / 2:00 p.m.

- Medellín vs. Llaneros / 4:10 p.m.

- Millonarios vs. Internacional Bogotá / 6:15 p.m.

- Cali vs. Bucaramanga / 8:20 p.m.

Lunes 31 de agosto

- Pasto vs. Pereira / 6:00 p.m.

- Tolima vs. Cúcuta / 8:05 p.m.

Martes 1 de septiembre

- Fortaleza vs. Once Caldas / 8:00 p.m.

Así va la tabla de posiciones