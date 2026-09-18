Tabla de posiciones Liga colombiana: así quedó con la goleada de Millonarios sobre Boyacá Chicó

Comenzó una nueva fecha de la Liga colombiana, con el duelo entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira en Medellín. La jornada irá hasta el próximo martes 22 de septiembre, cuando Medellín y Jaguares se midan en el cierre de la misma.

Le puede interesar: Reclasificación 2026: Así está la lucha por los cupos internacionales tras empate del Medellín

Águilas 2-2 Pereira

El equipo local tomó la ventaja al minuto 22´, cuando Fabián Charales apareció para marcar el 1-0. Pereira intentó reaccionar antes del descanso, pero Águilas logró mantener la diferencia y se fue al entretiempo con la ventaja.

La reacción del conjunto matecaña llegó en el segundo tiempo. Jhon Largacha marcó al minuto 69´ para poner el 1-1 y devolverle la igualdad al compromiso. Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Dos minutos después, Anthony Vásquez volvió a adelantar a Águilas Doradas y puso el 2-1.

En los minutos finales cuando se esperaba que el equipo antioqueño se quedaría con la victoria, el Pereira encontró el empate en el cierre del partido. Danilo Ortiz apareció al minuto 90´+2 para marcar el 2-2 definitivo y rescatar un punto para el conjunto visitante.

Con el empate, Águilas Doradas sale de los mejores ocho y se ubica en la casilla número 10 con 11 puntos y una diferencia de gol de 0. Por parte del Pereira, el conjunto matecaña se ubica en la posición número 18 con 7 puntos de 24 posibles, con solo una victoria en el torneo finalización.

Millonarios 3-0 Boyacá Chicó

La jornada sabatina comenzó en la capital del país con la goleada 3-0 de Millonarios sobre Chicó. El cuadro albiazul se puso en ventaja sobre la media hora de partido con un golazo de Francisco Chaverra. Posteriormente, a los 72′, un remate desde el borde del área de Viveros del Castillo se desvió en Andrey Estupiñán para el 2-0 parcial; y en tiempo de adición, el mismo Estupiñán sentenció la historia en un contragolpe.

Así se jugará la fecha 11 de la Liga colombiana

Sábado 19 de septiembre

- Alianza vs. Santa Fe / 4:05 p.m.

- Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo / 6:10 p.m.

- Deportivo Pasto vs. Once Caldas / 8:15 p.m.

Domingo 20 de septiembre

- Fortaleza vs. Junior / 2:00 p.m.

- Bucaramanga vs. Inter Bogotá / 4:05 p.m.

- Tolima vs. América / 6:10 p.m.

- Llaneros vs. Nacional / 8:15 p.m.

Martes 22 de septiembre

- Medellín vs. Jaguares / 6:00 p.m.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana