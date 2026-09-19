Tolima vs. América, partidazo por la fecha 11 de la Liga colombiana: fecha, hora y alineaciones

América de Cali expondrá este domingo el liderato en el Torneo Clausura colombiano en la casa del Deportes Tolima en la undécima jornada, en la que su más inmediato perseguidor, Atlético Nacional de James Rodríguez, visitará a Llaneros.

Le puede interesar: Así inició la tabla de posiciones de la Liga colombiana en la fecha 11

El equipo de David González viene de perder por 0-1 en la cancha del Deportivo Pasto, su primera derrota en el campeonato, en un partido que jugó todo el segundo tiempo con diez por la expulsión del guardameta brasileño Jean Fernandes, que se perderá el encuentro ante el Tolima. El estratega tendrá que apostar por el portero Juan Montoya como reemplazante.

En cuanto al resto del equipo, González dispondrá de todos sus titulares, entre los que sobresalen el centrocampista Josen Escobar; el veterano extremo Luis Quiñones; el creativo Yeison Guzmán, la estrella del equipo, y el delantero Tomás Ángel, de sobresaliente nivel.

Deportes Tolima, por su parte, viene de perder por 1-0 en su visita al Once Caldas y ocupa el quinto lugar con 16 unidades, a cuatro del líder.

Lea también: Matías Orozco, convocado a Selección Colombia: “Siento que tengo cosas de Bellingham”

El entrenador del equipo, Sebastián Oliveros, contará para este partido con sus titulares habituales, incluido el portero brasileño Neto Volpi; el centrocampista Sebastián Guzmán, el centrocampista Luis Sánchez y el delantero Jorge Cabezas Hurtado.

El más reciente enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en el Torneo Apertura y terminó 1-1 en el Pascual Guerrero. La última vez que se enfrentaron en Ibagué, acabó con el mismo resultado, en junio de 2025.

Posibles alineaciones

Tolima: Neto Volpi; Juan Mera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Luis Sánchez, Sebastián Guzmán, Hómer Martínez; Éduar López, Adrián Parra y Kelvin Flórez.

D.T.: Sebastián Oliveros.

América: Juan Montoya; Marcos Mina, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Luis Quiñones, Tomás Ángel y Jhon Murillo.

D.T.: David González.

Fecha, hora y cómo seguir

El balón rodará este domingo 20 de septiembre desde las 6:10 p.m en el Estadio Manuel Murillo Toro bajo la dirección del árbitro antioqueño Wilmar Roldán.

Usted podrá disfrutar del partido mediante la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.