🔴 EN VIVO Fortaleza vs Once Caldas por la fecha 8 de la Liga Colombiana 2026-ll: Minuto a Minuto

Ambos equipos llegan con seis puntos y buscan una victoria que les permita entrar en los ocho.

Fortaleza y Once Caldas se medirán este martes 1 de septiembre por la octava fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se disputará desde las 8:00 PM hora colombiana en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, y será el encargado de cerrar la jornada.

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¿Cómo viene Fortaleza?

El equipo capitalino llega con seis puntos después de seis partidos disputados, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. Fortaleza buscará aprovechar su condición de local para sumar de a tres y escalar posiciones en la tabla.

Once Caldas busca sumar de visitante

El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera también acumula seis unidades, aunque con cinco encuentros jugados. El ‘Blanco Blanco’ registra una victoria, tres empates y una derrota, por lo que un triunfo en Techo le permitiría superar a Fortaleza y acercarse al grupo de equipos que pelea por los primeros lugares.

Siga aquí el MINUTO a MINUTO del partido Fortaleza Vs Once Caldas: