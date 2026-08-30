Millonarios vs Internacional de Bogotá EN VIVO: siga la transmisión del partido de la Liga 2026-2 / Colprensa

El cuadro capitalino suma una victorias y una derrota en los partidos disputados en el Estadio El Campín.

La octava jornada de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso este domingo 30 de agosto con el duelo capitalino entre Millonarios e Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín.

El cuadro albiazul llega en un excelente estado de forma al acumular cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. La última se dio justamente en suelo bogotano ante Atlético Bucaramanga. Desde entonces suma tres victorias y un empate.

Por otro lado, el Inter tiene la otra cara de la moneda. Son ya cuatro encuentros sin poder triunfar con tres igualdades y una caída. Ganó por última vez en la tercera fecha contra Jaguares de Córdoba.

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