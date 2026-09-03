🔴 Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO HOY: siga acá la transmisión del clásico por Liga

Millonarios afronta el clásico ante Santa Fe con la salida de Fabián Bustos como protagonista.

Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre en una nueva edición del clásico capitalino. El partido, correspondiente a la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll y adelantado por compromisos en El Campín, comenzará a las 8:25 PM hora colombiana.

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Millonarios se quedó sin Bustos

La principal novedad está en el conjunto albiazul. Fabián Bustos dejó de ser entrenador de Millonarios apenas un día antes del clásico, después de dirigir 32 partidos, con 16 victorias, nueve empates y siete derrotas.

La decisión tomó por sorpresa al plantel y se produjo después del empate 0-0 frente a Internacional de Bogotá. Para este compromiso, Omar Rodríguez asumirá como entrenador interino.

¿Cómo vienen los bogotanos?

Millonarios llega en la quinta posición con 11 puntos en seis partidos y una victoria podría llevarlo hasta el segundo lugar de la clasificación. Santa Fe, por su parte, ocupa el puesto 13 con seis unidades y solamente ha conseguido un triunfo en el campeonato.

El conjunto cardenal, además, llega con el impulso de su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de eliminar a River Plate, mientras que Millonarios buscará dejar atrás la incertidumbre generada por el cambio de entrenador.

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