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01 sep 2026 Actualizado 01:07

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EN VIVO Deportes Tolima vs Cúcuta por la fecha 8 de la Liga Colombiana 2026-ll: Minuto a Minuto

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🔴 Deportes Tolima vs Cúcuta EN VIVO por la fecha 8 de la Liga Colombiana 2026-ll: Minuto a Minuto

El ‘Pijao’ busca acercarse a los primeros lugares, mientras el Cúcuta quiere extender su buen momento.

Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo se enfrentarán este lunes 31 de agosto por la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El compromiso llevará a cabo a las 8:05 p. m. y se disputará a puerta cerrada.

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¿Cómo viene el Tolima?

El conjunto dirigido por Sebastián Oliveros llega con 10 puntos en cinco partidos y ocupa la sexta casilla de la clasificación. Una victoria le permitiría alcanzar los 13 puntos y acercarse al segundo lugar, por lo que los Pijaos buscarán aprovechar su condición de local para volver a ganar en el campeonato.

Cúcuta llega en buen momento

El cuadro nortesantandereano suma ocho puntos en seis encuentros, con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Además, llega a Ibagué después de conseguir dos triunfos consecutivos, por lo que buscará una tercera victoria que le permita meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

Siga acá el Minuto a Minuto de Tolima Vs Cúcuta

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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