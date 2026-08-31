🔴 EN VIVO Deportivo Pasto vs Pereira por la fecha 8 de la Liga Colombiana 2026-2: Minuto a Minuto

El conjunto volcánico buscara conseguir su primera victoria en el segundo semestre del campeonato.

El Deportivo Pasto recibirá al Deportivo Pereira este 31 de agosto por la fecha 8 de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Libertad de Pasto a las 6:00 PM hora colombiana. Ambos equipos llegarán con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos en el torneo finalización.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Rene Rosero ocupan la última casilla de la tabla general con 1 punto en 6 partidos y una diferencia de gol de -7. En cuando al Pereira, el equipo de Arturo Reyes busca conseguir una victoria en condición de visitante, tras registrar 2 puntos en solamente 3 partidos jugados y ubicarse en el puesto número 15.

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