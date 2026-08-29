🔴 EN VIVO Jaguares vs América, por la fecha 8 de la Liga Colombiana: Transmisión y minuto a minuto

El conjunto vallecaucano mantiene su invicto y buscará continuar en la cima de la tabla.

Jaguares de Córdoba recibirá al líder América de Cali en el estadio Jaraguay de Montería este 29 de agosto en la octava jornada de la Liga Colombiana 2026-ll a las 4:25 PM hora colombiana. El conjunto cordobés buscará aprovechar la victoria de local con el propósito de conseguir su segunda victoria al hilo como local, mientras que los caleños quieren continuar su liderato en el torneo finalización.

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¿Cómo van los locales?

Jaguares viene de vencer al Boyacá Chicó como local por la mínima el pasado 21 de agosto con un tanto de Rafael Bustamante. Los dirigidos por Huberto Bodhert ocupan la casilla número 15, registrando 4 partidos en 5 partidos y una diferencia de gol de -5. Los felinos buscarán conseguir su segunda victoria en el segundo semestre del campeonato con el fin de salir de la zona de descenso.

América mantiene el liderato

Los dirigidos por David González llegarán a Montería tras la victoria frente a Junior de Barranquilla 4-2 en el estadio Pascual Guerrero el pasado 26 de agosto, con tantos de Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero. Con los dos tantos anotados por Luis Muriel y Fabián Ángel, el conjunto vallecaucano ha recibido únicamente dos tantos en contra.

El América de Cali se mantiene en la primera posición de la tabla registrando 16 puntos en 6 partidos y con una diferencia de gol de +13.

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