Reaparecieron los audios del VAR públicos tras polémica en el Inter Bogotá-Nacional: esto revelaron

Luego de casi siete meses, la Federación Colombiana de Fútbol volvió a hacer público un audio de la conversación que hubo por parte de los árbitros. La última vez había sido el 23 de febrero de este año, en una acción del partido entre Llaneros y Medellín que causó revuelo.

Esta vez decidieron hacerlo ante la polémica que se presentó en el juego del pasado miércoles 16 de septiembre en El Campín entre Internacional Bogotá y Atlético Nacional, cuando al minuto 66′ se le anuló un gol a Fabricio Sanguinetti por fuera de juego. La acción tuvo controversia debido a que estaban las opiniones divididas sobre si el toque que precede al contacto del delantero, que lo hace Xavi Rios, de Nacional, había sido voluntario o forzado.

¿Qué se reveló en el audio del VAR?

Hay que decir que el propio Nicolás Gallo, encargado del VAR, manifestó que había una decisión dividida en la sala VOR con el AVAR Ariel Quintana. Gallo se mantuvo en que el toque del jugador de Nacional, Xavi Rios, fue de manera forzada para intentar llegar al balón ante el último toque del jugador de Internacional, Larry Vásquez, contacto que por cierto se produce cuando Sanguinetti ya está en fuera de juego.

“Para mí es fuera de juego, no es un fuera de juego deliberado claro, porque el jugador (de Nacional) está disputando la pelota y está forzando en su movimiento”, dice Gallo en su intervención cuando llama al juez central, Carlos Betancur, a que revise la acción.

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“Tenemos una decisión dividida. Para mí está forzado el movimiento del defensor y viene precedido primero del fuera de juego, luego hace un movimiento. El defensor forzado en su disputa desvía el balón. Cuando va por la disputa, juega el blanco y luego el verde, forzando en su disputa”, añade.

Así las cosas, para la Comisión Arbitral, la decisión inicial que tomó Carlos Betancur y, el línea David Fuentes, fue la correcta, y la ratificaron tras la revisión.

“El VAR, en su chequeo protocolar y desarrollando un paso a paso, identifica que, antes de la anotación y basado en la información dada desde el terreno de juego, que el atacante recibe el balón de un jugador defensor y construye con las consideraciones de las reglas de juego una interpretación al concepto de desvío”, dicen inicialmente en el análisis.

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“Finalmente, durante el proceso de evidencias en planos, ángulos y velocidades, deciden acertadamente mantener su decisión inicial, al observar que el jugador que toca el balón por última vez realiza una acción de desvío, concretando reglamentariamente una infracción a la regla 11 de fuera de juego por interferir en el juego de un adversario sacando ventaja de la posición”, añaden.