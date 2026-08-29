🔴 EN VIVO Junior vs Santa Fe , fecha 8 de la Liga: transmisión y minuto a minuto del partidazo

El conjunto barranquillero necesita reaccionar, mientras el Cardenal llega motivado tras avanzar en la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquilla recibirá este sábado 29 de agosto a Independiente Santa Fe por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro se disputará a las 6:30 p. m. hora colombiana en el estadio Romelio Martínez y tendrá a dos equipos con la necesidad de sumar puntos en el torneo finalización.

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Junior busca su primera victoria

El conjunto dirigido por Alfredo Arias atraviesa un complicado inicio de campeonato. Junior apenas suma un punto en 4 partidos y ocupa la parte baja de la tabla, por lo que una victoria ante Santa Fe sería importante para comenzar a recuperar terreno. El equipo barranquillero viene de caer 4-2 frente a América de Cali.

Santa Fe llega con confianza

El panorama del ‘Cardenal’ es diferente en el plano internacional. Santa Fe llega a Barranquilla después de conseguir una importante clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar a River Plate en el estadio Monumental. En la Liga, sin embargo, suma cinco puntos en cuatro encuentros y buscará trasladar el impulso internacional al torneo local.

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