🔴 EN VIVO Junior vs Santa Fe , fecha 8 de la Liga: transmisión y minuto a minuto del partidazo
El conjunto barranquillero necesita reaccionar, mientras el Cardenal llega motivado tras avanzar en la Copa Sudamericana.
Junior de Barranquilla recibirá este sábado 29 de agosto a Independiente Santa Fe por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro se disputará a las 6:30 p. m. hora colombiana en el estadio Romelio Martínez y tendrá a dos equipos con la necesidad de sumar puntos en el torneo finalización.
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Junior busca su primera victoria
El conjunto dirigido por Alfredo Arias atraviesa un complicado inicio de campeonato. Junior apenas suma un punto en 4 partidos y ocupa la parte baja de la tabla, por lo que una victoria ante Santa Fe sería importante para comenzar a recuperar terreno. El equipo barranquillero viene de caer 4-2 frente a América de Cali.
Santa Fe llega con confianza
El panorama del ‘Cardenal’ es diferente en el plano internacional. Santa Fe llega a Barranquilla después de conseguir una importante clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar a River Plate en el estadio Monumental. En la Liga, sin embargo, suma cinco puntos en cuatro encuentros y buscará trasladar el impulso internacional al torneo local.
Siga acá la transmisión EN VIVO de Junior Vs Santa Fe:
Revise el MINUTO a MINUTO del partido Junior Vs. Santa Fe
Santa Fe no baja la presión
La visita impide el paso del Junior al campo rival
Junior se pierde el primero
Sarmiento se falla la opción más clara de los locales
Tiro de esquina
Corner para Junior que termina en la salida de Santa Fe
Variante en el Junior
Ingresa Joel Canchimbo por Bryan Castrillón
Jugador herido
Bryan Castrillón cae al piso tras la fuerte entrada de Murillo en el inicio del encuentro
Tiro de esquina para Santa Fe
Corner para la visita que termina en despeje de los locales
Amarilla para Santa Fe
Ewil Murillo ve el cartón amarillo tras una fuerte falta sobre Castrillón
Tiro de esquina para Junior
Corner para los locales que termina en despeje de Santa Fe
Junior amenaza
Los locales crean opciones de gol por el sector izquierdo buscando a Francisco Fydriszewski
Balón dividido
Ambos equipos se turnan la posesión
Inicia el partido
Inicia moviendo la pelota Junior
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe