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30 ago 2026 Actualizado 00:11

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Liga Colombiana
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Santa Fe
38'
1ª parte

🔴 EN VIVO Junior vs Santa Fe , fecha 8 de la Liga: transmisión y minuto a minuto del partidazo

El conjunto barranquillero necesita reaccionar, mientras el Cardenal llega motivado tras avanzar en la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquilla recibirá este sábado 29 de agosto a Independiente Santa Fe por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro se disputará a las 6:30 p. m. hora colombiana en el estadio Romelio Martínez y tendrá a dos equipos con la necesidad de sumar puntos en el torneo finalización.

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Junior busca su primera victoria

El conjunto dirigido por Alfredo Arias atraviesa un complicado inicio de campeonato. Junior apenas suma un punto en 4 partidos y ocupa la parte baja de la tabla, por lo que una victoria ante Santa Fe sería importante para comenzar a recuperar terreno. El equipo barranquillero viene de caer 4-2 frente a América de Cali.

Santa Fe llega con confianza

El panorama del ‘Cardenal’ es diferente en el plano internacional. Santa Fe llega a Barranquilla después de conseguir una importante clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar a River Plate en el estadio Monumental. En la Liga, sin embargo, suma cinco puntos en cuatro encuentros y buscará trasladar el impulso internacional al torneo local.

Siga acá la transmisión EN VIVO de Junior Vs Santa Fe:

Revise el MINUTO a MINUTO del partido Junior Vs. Santa Fe

Hay nuevos mensajes
35´

Santa Fe no baja la presión

La visita impide el paso del Junior al campo rival

31´

Junior se pierde el primero

Sarmiento se falla la opción más clara de los locales 

23´

Tiro de esquina

Corner para Junior que termina en la salida de Santa Fe

22´

Variante en el Junior

Ingresa Joel Canchimbo por Bryan Castrillón

18´

Jugador herido

Bryan Castrillón cae al piso tras la fuerte entrada de Murillo en el inicio del encuentro

15´

Tiro de esquina para Santa Fe

Corner para la visita que termina en despeje de los locales 

10´

Amarilla para Santa Fe

Ewil Murillo ve el cartón amarillo tras una fuerte falta sobre Castrillón

Tiro de esquina para Junior

Corner para los locales que termina en despeje de Santa Fe

Junior amenaza

Los locales crean opciones de gol por el sector izquierdo buscando a Francisco Fydriszewski

Balón dividido

Ambos equipos se turnan la posesión 

Inicia el partido

Inicia moviendo la pelota Junior

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe

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