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20 sep 2026 Actualizado 00:02

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Liga Colombiana
Deportivo CaliDEP
 1
Eduard Bello 38'
Deportivo Cali
CúcutaCÚC
 0
Cúcuta
47'
1ª parte

🔴 Deportivo Cali vs Cúcuta EN VIVO por la Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto cucuteño quiere desafiar a los locales con el fin de llevarse los tres puntos y estar más cerca de un cupo entre los ocho.

Deportivo Cali recibe este sábado 19 de septiembre al Cúcuta Deportivo en el estadio Deportivo Cali, desde las 6:10 PM hora colombiana, por la fecha 11 de la Liga Colombiana. El equipo rojinegro llega con la necesidad de sumar ante su público después queriendo salir del descenso.

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Cali quiere seguir sumando de a tres

El conjunto dirigido por Rafael Dudamel llega con mejores números ofensivos y suma 11 goles en el torneo. Nicolás Benedetti aparece como uno de los referentes del equipo, con tres tantos en el campeonato.

El conjunto azucarero ocupa la octava posición con 12 puntos de 24 posibles, mientras que el conjunto motilón se mantiene en la decimotercera posición y quiere seguir subiendo con el fin de salir del descenso.

Un duelo parejo

Los antecedentes recientes muestran a dos equipos con resultados irregulares. Cúcuta viene de caer 2-1 frente a Millonarios, mientras que Cali viene de vencer al Once Caldas 2-1 en su visita al Palogrande el pasado 13 de septiembre.

Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Cúcuta Deportivo Vs Deportivo Cali

Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Cúcuta Deportivo Vs Deportivo Cali

Hay nuevos mensajes
45´

Fin del primer tiempo

Deportivo Cali 1 - 0 Cúcuta 

45´

Tiempo de adición

El arbitro añade 3´minutos al primer tiempo

37´

Gooooool del Cali

Anota Eduard Bello 

33´

Cali quiere hacerlo dentro del área

Los locales no intentan buscar el gol desde media distancia 

31´

Dinenno casi de chilena

El delantero del Cali se lanza para intentar el gol de chilena, sin embargo se va por la linea final 

30´

Tiro de esquina para el Cali

Corner nuevamente que termina en despeje del Cúcuta 

29´

Tiro de esquina

Corner del Cali que termina nuevamente en tiro de esquina

25´

Cúcuta se repliega

La defensa visitante se repliega muy bien e impide los ataques del Cali 

15´

Tiro libre para el Cúcuta

Centro de pelota parada para el conjunto motilón que termina en posesión local 

13´

Dominio azucarero

El Cali amenaza constantemente el arco del conjunto visitante 

11´

Tiro de esquina

Corner para el Cali que termina en las manos de Federico Abadía

Cali pisa el área rival

Johan Martínez comanda el ataque del conjunto azucarero

El balón cambia de posesión

En los primeros cinco minutos, ambos jugadores se prestan el balón buscando generar peligro 

Inicia el partido

Mueve el balón el Cali 

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Cali vs Cúcuta

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