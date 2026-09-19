🔴 Deportivo Cali vs Cúcuta EN VIVO por la Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto cucuteño quiere desafiar a los locales con el fin de llevarse los tres puntos y estar más cerca de un cupo entre los ocho.

Deportivo Cali recibe este sábado 19 de septiembre al Cúcuta Deportivo en el estadio Deportivo Cali, desde las 6:10 PM hora colombiana, por la fecha 11 de la Liga Colombiana. El equipo rojinegro llega con la necesidad de sumar ante su público después queriendo salir del descenso.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de LaLiga: Así quedó tras la victoria del Barcelona frente al Sevilla

Cali quiere seguir sumando de a tres

El conjunto dirigido por Rafael Dudamel llega con mejores números ofensivos y suma 11 goles en el torneo. Nicolás Benedetti aparece como uno de los referentes del equipo, con tres tantos en el campeonato.

El conjunto azucarero ocupa la octava posición con 12 puntos de 24 posibles, mientras que el conjunto motilón se mantiene en la decimotercera posición y quiere seguir subiendo con el fin de salir del descenso.

Un duelo parejo

Los antecedentes recientes muestran a dos equipos con resultados irregulares. Cúcuta viene de caer 2-1 frente a Millonarios, mientras que Cali viene de vencer al Once Caldas 2-1 en su visita al Palogrande el pasado 13 de septiembre.

Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Cúcuta Deportivo Vs Deportivo Cali

Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Cúcuta Deportivo Vs Deportivo Cali