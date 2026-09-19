🔴 Deportivo Cali vs Cúcuta EN VIVO por la Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto
El conjunto cucuteño quiere desafiar a los locales con el fin de llevarse los tres puntos y estar más cerca de un cupo entre los ocho.
Deportivo Cali recibe este sábado 19 de septiembre al Cúcuta Deportivo en el estadio Deportivo Cali, desde las 6:10 PM hora colombiana, por la fecha 11 de la Liga Colombiana. El equipo rojinegro llega con la necesidad de sumar ante su público después queriendo salir del descenso.
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Cali quiere seguir sumando de a tres
El conjunto dirigido por Rafael Dudamel llega con mejores números ofensivos y suma 11 goles en el torneo. Nicolás Benedetti aparece como uno de los referentes del equipo, con tres tantos en el campeonato.
El conjunto azucarero ocupa la octava posición con 12 puntos de 24 posibles, mientras que el conjunto motilón se mantiene en la decimotercera posición y quiere seguir subiendo con el fin de salir del descenso.
Un duelo parejo
Los antecedentes recientes muestran a dos equipos con resultados irregulares. Cúcuta viene de caer 2-1 frente a Millonarios, mientras que Cali viene de vencer al Once Caldas 2-1 en su visita al Palogrande el pasado 13 de septiembre.
Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Cúcuta Deportivo Vs Deportivo Cali
Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Cúcuta Deportivo Vs Deportivo Cali
Fin del primer tiempo
Deportivo Cali 1 - 0 Cúcuta
Tiempo de adición
El arbitro añade 3´minutos al primer tiempo
Gooooool del Cali
Anota Eduard Bello
Cali quiere hacerlo dentro del área
Los locales no intentan buscar el gol desde media distancia
Dinenno casi de chilena
El delantero del Cali se lanza para intentar el gol de chilena, sin embargo se va por la linea final
Tiro de esquina para el Cali
Corner nuevamente que termina en despeje del Cúcuta
Tiro de esquina
Corner del Cali que termina nuevamente en tiro de esquina
Cúcuta se repliega
La defensa visitante se repliega muy bien e impide los ataques del Cali
Tiro libre para el Cúcuta
Centro de pelota parada para el conjunto motilón que termina en posesión local
Dominio azucarero
El Cali amenaza constantemente el arco del conjunto visitante
Tiro de esquina
Corner para el Cali que termina en las manos de Federico Abadía
Cali pisa el área rival
Johan Martínez comanda el ataque del conjunto azucarero
El balón cambia de posesión
En los primeros cinco minutos, ambos jugadores se prestan el balón buscando generar peligro
Inicia el partido
Mueve el balón el Cali
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Cali vs Cúcuta