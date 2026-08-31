Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga: siga la transmisión EN VIVO del partido por Liga Colombiana

Ambos equipos buscan una victoria que los asegure de lleno dentro del grupo de los ocho.

La octava fecha de la Liga Colombiana 2026-2 continúa este domingo 30 de agosto con el partidazo que protagonizarán Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga en el Estadio de Palmaseca.

Los vallecaucanos vienen con un rendimiento irregular: aunque perdieron en la última fecha ante Atlético Nacional, antes de eso empataron y ganaron en una oportunidad. Claro está que ahora la obligación es sacar un triunfo que los meta dentro del grupo de los ocho.

Por otro lado, los santandereanos son uno de los pocos equipos de esta Liga que no han perdido, algo que los tiene dentro del grupo selecto de clasificados. Ahora bien, triunfaron en tan solo una de sus últimas cuatro presentaciones, razón por la cual ya se hace necesario empezar a sumar de a 3.

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