🔴 Alianza vs. Nacional EN VIVO HOY: siga acá la transmisión del partido por la fecha 8 de la Liga

El conjunto vallenato aún no conoce la victoria, mientras el ‘Verdolaga’ busca mantenerse en la parte alta de la tabla.

Alianza Valledupar y Atlético Nacional se enfrentarán este sábado 29 de agosto por la octava fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se disputará a las 8:30 p. m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau, donde el equipo local intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primer triunfo del campeonato.

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Alianza busca reaccionar

El conjunto vallenato llega en la parte baja de la clasificación con dos puntos en cinco partidos, producto de dos empates y tres derrotas. Además, todavía no ha conseguido ganar en el campeonato, por lo que sumar de a tres ante Nacional sería importante para comenzar a cambiar su situación en el torneo.

Nacional quiere seguir escalando

El ‘Verdolaga’, por su parte, ocupa la quinta posición con nueve puntos y llega con tres victorias en sus cuatro partidos disputados. Una nueva victoria en Valledupar le permitiría acercarse a los primeros lugares de la clasificación y mantener el buen momento que viene construyendo en este inicio de semestre.

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