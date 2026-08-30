🔴 Alianza vs. Nacional EN VIVO HOY: siga acá la transmisión del partido por la fecha 8 de la Liga
El conjunto vallenato aún no conoce la victoria, mientras el ‘Verdolaga’ busca mantenerse en la parte alta de la tabla.
Alianza Valledupar y Atlético Nacional se enfrentarán este sábado 29 de agosto por la octava fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se disputará a las 8:30 p. m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau, donde el equipo local intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primer triunfo del campeonato.
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Alianza busca reaccionar
El conjunto vallenato llega en la parte baja de la clasificación con dos puntos en cinco partidos, producto de dos empates y tres derrotas. Además, todavía no ha conseguido ganar en el campeonato, por lo que sumar de a tres ante Nacional sería importante para comenzar a cambiar su situación en el torneo.
Nacional quiere seguir escalando
El ‘Verdolaga’, por su parte, ocupa la quinta posición con nueve puntos y llega con tres victorias en sus cuatro partidos disputados. Una nueva victoria en Valledupar le permitiría acercarse a los primeros lugares de la clasificación y mantener el buen momento que viene construyendo en este inicio de semestre.
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Nacional quiere el segundo
Tiro de esquina para nacional de despeja la defensa
Goooooool de Nacional
Anota Andrés Sarmiento
Inicia el partido
Inicia moviendo Nacional
El XI de Alianza
El XI de Lucas González
Así se vive la fiesta en Valledupar
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Alianza y Nacional por la fecha 8 de la Liga colombiana!