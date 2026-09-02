MasterCard e Inter Bogotá anuncian un patrocinio para transformar la experiencia del fútbol nacional

MasterCard y el Inter Bogotá anunciaron este 2 de agosto un nuevo patrocinio mediante el cual la compañía global de tecnología en pagos digitales se convierte en Patrocinador Oficial del club, marcando un nuevo capítulo para la innovación en el fútbol profesional colombiano.

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El presidente del Inter de Bogotá, Nicolás Maya mencionó: “Para nosotros relacionarnos con una marca global como MasterCard es un honor, y también una responsabilidad que nos tomamos muy enserio... A pesar de ser nuestra corta historia, pensar cosas en grande no tiene que tomar décadas y por eso lo estamos haciendo ahora y agradecemos la confianza”.

“Desde el primer día nos propusimos construir un club diferente. Un club que entendiera el fútbol como vehículo para generar comunidad, cultura e innovación. Que una marca como MasterCard haya decidido apostar por este proyecto representa una enorme validación de esa visión y nos impulsa a seguir elevando el estándar de lo que puede ser un club de fútbol en Colombia y América Latina”, añadió Mauricio Ucrós, director Comercial & Marketing de Inter Bogotá.

Por parte de los jugadores presentes en el anuncio, Larry Vásquez añadió: “Desde la responsabilidad de nosotros como jugadores, debe haber un balance, que tanto la administración esta haciendo su esfuerzo pero desde la parte deportiva, nosotros como jugadores, demos el nivel necesario para que este proyecto siga”, explicó el capitán del conjunto Bogotano.

¿Cuánto durará la alianza?

La duración de esta asociación está prevista hasta el 31 de diciembre de 2027, con opción de renovación de un año más, explicó Juan Luis Osorio, director de marketing de MasterCard en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Con este patrocinio, MasterCard y el Inter Bogotá impulsarán una nueva forma de vivir el fútbol, integrando soluciones de pago, beneficios exclusivos y experiencias que enriquecerán la relación de los aficionados con el equipo dentro y fuera del estadio.