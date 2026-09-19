🔴 EN VIVO | Millonarios vs. Boyacá Chicó, por Liga colombiana: siga acá la transmisión del partido

El Embajador busca un triunfo para pelear por el primer lugar de la tabla, la visita quiere salir del fondo.

Millonarios y Boyacá Chicó le dan continuidad a la fecha 11 de la Liga colombiana, que inició con el empate entre Águilas Doradas y Pereira 2-2 en Medellín. El conjunto Embajador buscará su quinto triunfo del campeonato y llegar a 19 unidades, mientras que el cuadro de Tunja va por su tercera victoria y el objetivo de salir de la zona baja de la tabla.

El equipo de Alberto Gamero, que tuvo en el medio de la semana la oficialización de Juan Guillermo Cuadrado como fichaje estelar, viene de ganarle al Cúcuta Deportivo por 1-2 en condición de visitante. A próposito del jugador antioqueño, no está disponible para este encuentro por una sanción que acarrea desde Italia, pero el club buscará que tenga el aval para debutar ante Nacional el próximo jueves 24 de septiembre.

Del otro lado, Chicó visita la capital tras perder en calidad de local contra Alianza, en un duelo directo de la zona baja de la tabla. Sin embargo, previamente acumuló dos victoria consecutivas ante Once Caldas y Medellín.

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