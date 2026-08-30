EN VIVO Medellín vs Llaneros por la fecha 8 de la Liga Colombiana 2026-ll: Minuto a Minuto aquí

El cuadro antioqueño quiere volver a la victoria tras su derrota en la jornada pasada.

El Deportivo Independiente Medellín recibirá este 30 de agosto a Llaneros por la fecha número 8 de la Liga Colombiana 2026-ll, a partir de las 4:10 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

Los dirigidos por Amaranto Perea buscarán volver a la victoria tras ser derrotados por la mínima frente al Cúcuta Deportivo.

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Llaneros quiere mantenerse entre los ocho

Tras su reciente derrota frente a Millonarios, el conjunto metense quiere mantener el ritmo con el que inició el segundo semestre del campeonato. Los dirigidos por José Luis García mantienen la tercera posición de la tabla registrando 11 puntos en 6 partidos y una diferencia de gol de +2.

Por parte del Medellín, los antioqueños permanecen en la sexta casilla obteniendo 9 puntos en 4 partidos y diferencia de gol de +2. El Poderoso de la Montaña buscará aprovechar su localía, vencer a Llaneros y asegurar su cupo entre los ocho primeros.

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