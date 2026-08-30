🔴 EN VIVO Medellín vs Llaneros por la fecha 8 de la Liga Colombiana 2026-ll: Minuto a Minuto aquí
El cuadro antioqueño quiere volver a la victoria tras su derrota en la jornada pasada.
El Deportivo Independiente Medellín recibirá este 30 de agosto a Llaneros por la fecha número 8 de la Liga Colombiana 2026-ll, a partir de las 4:10 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.
Los dirigidos por Amaranto Perea buscarán volver a la victoria tras ser derrotados por la mínima frente al Cúcuta Deportivo.
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Llaneros quiere mantenerse entre los ocho
Tras su reciente derrota frente a Millonarios, el conjunto metense quiere mantener el ritmo con el que inició el segundo semestre del campeonato. Los dirigidos por José Luis García mantienen la tercera posición de la tabla registrando 11 puntos en 6 partidos y una diferencia de gol de +2.
Por parte del Medellín, los antioqueños permanecen en la sexta casilla obteniendo 9 puntos en 4 partidos y diferencia de gol de +2. El Poderoso de la Montaña buscará aprovechar su localía, vencer a Llaneros y asegurar su cupo entre los ocho primeros.
Siga el MINUTO a MINUTO del partido Independiente Medellín Vs Llaneros
Falta de Howell Mena (Llaneros).
Agustín Martegani (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juan Pertúz (Llaneros) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Frank Fabra (Independiente Medellín).
Remate fallado por Yony González (Independiente Medellín) remate con la derecha desde la banda derecha que se pierde por la izquierda. Asistencia de Juan Fernando Quintero.
Remate fallado por John Montaño (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Francisco Meza.
Yony González (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Yony González (Independiente Medellín).
Francisco Meza (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jeison Medina (Independiente Medellín).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento