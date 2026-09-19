Millonarios tendrá a Juan Guillermo Cuadrado para el clásico ante Nacional, pero sufre dura baja / Colprensa

Millonarios se mantiene con paso firme en la Liga Colombiana 2026-2. Este sábado 19 de septiembre, el cuadro albiazul goleó 3-0 al Boyacá Chicó en el Estadio El Campín y se posición parcialmente en la segunda casilla de la tabla con 19 puntos.

El triunfo capitalino empezó a consolidarse desde los 30 minutos con anotación de Francisco Chaverra, quien aprovechó una brillante asistencia de Daniel Ruiz para abrir la cuenta. Ya en el segundo tiempo, un remate desde el borde del área de Viveros del Castillo se desvió en Andrey Estupiñán y terminó al fondo de la red; sobre el final, el mismo Estupiñán aprovechó una contra letal para sentenciar la historia.

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Rodrigo Contreras es baja y se espera a Leonardo Castro para el clásico ante Nacional

Claro está que no todo fue alegría en Millonarios, debido a que Rodrigo Contreras tuvo que ser sustituido en la primera mitad por problemas físicos. El tema parece complicado, razón por la cual Alberto Gamero prácticamente descartó al argentino para el clásico ante Atlético Nacional; mientras que se está a la espera de la evolución médica de Leonardo Castro.

“Contreras va a ser imposible que llegue para el día jueves. Estamos esperando la evolución de Leo (Castro), que es el más cercano. Vamos a mirar estos 3-4 días cómo evoluciona... Vamos a mirar la evolución más que todo de Leo, porque lo de Contreras no creo que alcance”, señaló el estratega samario.

Basado en lo anterior, Andrey Estupiñán se perfila como el delantero titular del equipo azul para el partido en el Atanasio Girardot.

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Juan Guillermo Cuadrado debutará con Millonarios en el clásico ante Nacional

La otra noticia que dejó la rueda de prensa de Alberto Gamero tiene que ver con Juan Guillermo Cuadrado, quien no cumplirá su sanción de Copa Italia en la Liga Colombiana. Es decir que su debut será frente a Atlético Nacional.

“No sé si me estoy adelantando. Millonarios hizo una petición y resultó favorable. Cuadrado cumplirá su sanción en Copa y no en Liga. La resolución nos llegó en la tarde noche del viernes”, comentó el director técnico.

Y complementó respecto a los trabajos que adelanta el experimentado futbolista: “Vamos a mirar esta semana cómo evoluciona. Es un jugador de imagen, trayectoria y jerarquía, razón por la que queremos tenerlo bien y cuando esté bien, estará con nosotros. Tenemos estos cuatro días para mirarlo, está haciendo un reacondicionamiento físico para estar a punto”.

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¿Cuándo es el clásico Nacional vs Millonarios por la Liga Colombiana?

Fecha: jueves 24 de septiembre.

Hora: 7:30 de la noche.

Estadio: Atanasio Girardot.