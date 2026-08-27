¿Cuántas semanas necesita una mujer para pensionarse con la nueva reforma? Reducción explicada

En Colombia, el requisito de las mujeres para acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media comenzó a reducirse desde el 1 de enero de 2026 y seguirá bajando gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

En la actualidad, las mujeres necesitan 1.250 semanas cotizadas, siempre y cuando cumplan con la edad mínima de 57 años.

El pasado 25 de agosto, la mayor parte de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que llevaba dos años en vilo, fue declarada exequible por los magistrados de la Corte Constitucional frente a los vicios de procedimiento. Sin embargo, el alto tribunal ordenó devolver al Congreso nueve apartados para que se subsane su trámite.

Esta ley contempló, entre otras cosas, la reducción gradual del número de semanas requeridas para las mujeres.

¿Cuántas semanas necesitan las mujeres para pensionarse en 2026?

El requisito de las mujeres afiliadas al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones para pensionarse pasó de 1.300 a 1.250 semanas a partir del 1 de enero de 2026.

Entre tanto, la edad para acceder a la pensión de vejez se mantiene en 57 años para las mujeres, mientras que para los hombres continúa en 62 años.

En la sentencia C-197 de 2023, la Corte Constitucional declaró inexequible el requisito de 1.300 semanas para las mujeres. Además, ordenó que, si el Congreso no establecía un nuevo régimen que incorporara un enfoque de género, el número de semanas debería comenzar a disminuir a partir de 2026.

Por ese motivo, la reducción comenzó con 50 semanas menos este año. A partir de 2027, la disminución será de 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

El calendario establecido para la reducción es el siguiente:

2026: 1.250 semanas

2027: 1.225 semanas

2028: 1.200 semanas

2029: 1.175 semanas

2030: 1.150 semanas

2031: 1.125 semanas

2032: 1.100 semanas

2033: 1.075 semanas

2034: 1.050 semanas

2035: 1.025 semanas

2036: 1.000 semanas

¿Las madres pueden pensionarse con menos semanas?

En la reforma pensional, Ley 2381, se contempla un beneficio adicional para algunas mujeres con hijos: es posible reducir 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo, hasta por un máximo de tres hijos.

Lo anterior significa que este beneficio podría representar una reducción máxima de 150 semanas, aunque es importante tener en cuenta que no se aplica automáticamente a todas las madres.

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Este beneficio, según la norma, está está dirigido a mujeres que hayan alcanzado la edad mínima de pensión y que, después de utilizar los mecanismos previstos por el sistema para completar sus requisitos, todavía no alcancen el número de semanas exigidas.

Por eso, de acuerdo con lo previsto originalmente en el artículo 36 de la Ley 2381, el requisito se puede llevar hasta un mínimo de 850 semanas.

Esto dice el texto legislativo:

ARTÍCULO 36. BENEFICIO DE SEMANAS PARA MUJERES CON HIJOS. En el Componente de Prima Media del Pilar Contributivo, como reconocimiento al trabajo no remunerado, a partir de la vigencia de esta ley, para las mujeres que cumplan la edad mínima para acceder a la pensión y no tengan las semanas establecidas en el Componente de Prima Media, Podrán obtener el beneficio de disminuir en cincuenta semanas por cada hijo(a) nacido(a) vivo(a) o adoptivo(a) el número de semanas requeridas, hasta llegar a un mínimo de 850 semanas por un máximo de tres (3) hijos(as).

Este beneficio solo será aplicable para aquellas mujeres que luego de haber agotado el sistema actuarial de equivalencias, cuando se tienen disponibles recursos en el Componente Complementario de Ahorro Individual, no alcancen a completar el requisito de las semanas mínimas establecidas en la presente ley en el Componente de Prima Media para acceder a la Pensión Integral de Vejez.

De igual forma, este beneficio no se podrá utilizar para incrementos adicionales a las semanas mínimas requeridas con el fin de aumentar la tasa de reemplazo.

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