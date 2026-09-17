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Pidieron la renuncia protocolaria a varios funcionarios recién nombrados en la DNI: ¿quiénes?

En la madrugada de este jueves, 17 de septiembre, el director de 6AM W, de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, reveló que se le habría pedido la renuncia protocolaria a varios miembros, recién nombrados, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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Horas más tarde se confirmó que el propio director general de la DNI, el general (r) Jorge Andrés Zuluaga Lopez, fue quien pidió esas dimisiones a los oficiales recién nombrados por el anterior director encargado, Carlos Ríos, quien actualmente es el jefe del Dapre.

¿Quiénes son los que le pidieron la renuncia?

-Teniente coronel (r) Carlos Arturo Narváez Martínez*: PONAL ASESOR DIGEN

-Laura Melisa Ceballos Delgado: Directora Gestión Institucional

-CR (r) Jesús Eduardo Cruz Silva: PONAL Director de Contrainteligencia

-CR (r) Giovanni Antonio Madariaga Pérez: PONAL Director de Inteligencia

-CR Hernando Antonio Vallejo Valencia: PONAL Subdirector de Operaciones

-TC (r) Jorge Ignacio Calixto Guauque: EJC Subdirector de Análisis.

¿Quiénes son los funcionarios?

Laura Melisa Ceballos, quien se desempeña como directora de Gestión Institucional.

quien se desempeña como directora de Gestión Institucional. José Eduardo Cruz Silva , coronel (r) de la Policía, quien es director de Contrainteligencia de la entidad

, coronel (r) de la Policía, quien es director de Contrainteligencia de la entidad Carlos Arturo Narváez Martínez, coronel (r) de la Policía Nacional, que está dentro de la entidad como asesor de la Dirección.

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