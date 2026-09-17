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17 sep 2026 Actualizado 17:28

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Pidieron la renuncia protocolaria a varios funcionarios recién nombrados en la DNI: ¿quiénes?

El general (r) Jorge Andrés Zuluaga López, director general de la DNI, solicitó la renuncia protocolaria a los oficiales recién nombrados como directivos por el anterior director encargado, Carlos Ríos, actual director del Dapre.

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En la madrugada de este jueves, 17 de septiembre, el director de 6AM W, de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, reveló que se le habría pedido la renuncia protocolaria a varios miembros, recién nombrados, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Lea más: Así quedará la nueva cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI

Horas más tarde se confirmó que el propio director general de la DNI, el general (r) Jorge Andrés Zuluaga Lopez, fue quien pidió esas dimisiones a los oficiales recién nombrados por el anterior director encargado, Carlos Ríos, quien actualmente es el jefe del Dapre.

¿Quiénes son los que le pidieron la renuncia?

-Teniente coronel (r) Carlos Arturo Narváez Martínez*: PONAL ASESOR DIGEN

-Laura Melisa Ceballos Delgado: Directora Gestión Institucional

-CR (r) Jesús Eduardo Cruz Silva: PONAL Director de Contrainteligencia

-CR (r) Giovanni Antonio Madariaga Pérez: PONAL Director de Inteligencia

-CR Hernando Antonio Vallejo Valencia: PONAL Subdirector de Operaciones

-TC (r) Jorge Ignacio Calixto Guauque: EJC Subdirector de Análisis.

¿Quiénes son los funcionarios?

  • Laura Melisa Ceballos, quien se desempeña como directora de Gestión Institucional.
  • José Eduardo Cruz Silva, coronel (r) de la Policía, quien es director de Contrainteligencia de la entidad
  • Carlos Arturo Narváez Martínez, coronel (r) de la Policía Nacional, que está dentro de la entidad como asesor de la Dirección.

Noticia en desarrollo.

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Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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