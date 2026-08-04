¿Se debe radicar un nuevo Presupuesto General de la Nación para 2027? Congresistas debaten
María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico, y Camila Salas, representante del Partido Conservador, hablaron sobre el Presupuesto General 2027.
María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico, y Camila Salas, representante del Partido Conservador, hablaron sobre el Presupuesto General 2027.
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En 6AM W con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, las representantes María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) y Camila Salas (Partido Conservador) debatieron sobre el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...