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04 ago 2026 Actualizado 13:29

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¿Se debe radicar un nuevo Presupuesto General de la Nación para 2027? Congresistas debaten

María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico, y Camila Salas, representante del Partido Conservador, hablaron sobre el Presupuesto General 2027.

María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico, y Camila Salas, representante del Partido Conservador, hablaron sobre el Presupuesto General 2027.

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En 6AM W con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, las representantes María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) y Camila Salas (Partido Conservador) debatieron sobre el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027.

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Laura Duarte

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Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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