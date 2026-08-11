Se aprobó la devolución del presupuesto nacional presentado por el gobierno Petro por $575 billones

Las comisiones económicas de Cámara y Senado acaban de aprobar la devolución del presupuesto nacional presentado por el gobierno Petro por $575 billones.

Las comisiones económicas de Cámara y Senado aprobaron la devolución del proyecto del presupuesto nacional para la vigencia 2027, que había sido presentado por el gobierno de Gustavo Petro por $575 billones.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, esta sería la segunda vez en la historia del país que el Legislativo no admite este proyecto.

La principal razón por la que el Congreso toma esta decisión es que el presupuesto propuesto está desfinanciado en $30 billones.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se comprometió a presentar un nuevo proyecto de presupuesto el próximo 26 de agosto.

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