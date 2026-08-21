Habla la ex vicepresidenta Francia Márquez

El nombre de Francia Márquez ha sido asociado muchas veces con la palabra “primera”: fue la primera persona afrodescendiente que llegó a la vicepresidencia de Colombia, fue la primera miembro de su familia que asistió a la universidad y quizás sea la única minera artesanal y empleada doméstica que logró graduarse como abogada.

La relación suya con el presidente Gustavo Petro tuvo grandes altibajos y, en más de una ocasión, ella manifestó su inconformidad.

Por ejemplo, en un recordado consejo de ministros televisado, alzó su voz contra la permanencia en el gobierno de personas cuestionadas por casos de corrupción y así lo dijo:

Desde hace quince días, Francia Márquez es la exvicepresidenta de Colombia y aceptó hablar hoy con El Reporte Coronell.

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Solidaridad con los damnificados por el terremoto

A propósito del terremoto del pasado 10 de agosto, la exfuncionaria aseguró que ella y su familia se encontraban en Cali cuando sucedió y que, afortunadamente, salieron ilesos.

“Tristemente, muchas familias de este país en el Pacífico, en el Eje Cafetero, en esta región (Valle del Cauca) no pueden decir lo mismo porque perdieron a muchos seres queridos y todo lo que habían construido durante su vida. Ha sido muy doloroso para el pueblo colombiano, para estas familias y para quienes hemos estado ahí acompañando y alivianando un poco el sufrimiento y el dolor de nuestro pueblo colombiano”, aseguró sobre las víctimas y los damnificados.