Roy Barreras no me genera nada en política: Andrés Guerra por posible regreso de Alianza por la Vida

Caracol Radio conoció una fotografía con la que quedaría en evidencia que el retiro de Roy Barreras de la política duró menos de un mes. Esto, debido a que fue visto en el Congreso de la República este miércoles 30 de septiembre.

Aunque Barreras aclaró que estaba haciendo unas transacciones en el banco, se conoció que se ha reunido con dirigentes del Pacto Histórico y al parecer, se empezaron a mover nuevamente con el tema de la alianza por la vida pensando en las elecciones regionales.

En referencia a esto, el representante Andrés Guerra, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia de La Luciérnaga y advirtió que aunque siempre ha respetado mucho el proceso político en el país y cree que esa profesión les tiene que dar solvencia política, personas como Roy Barreras no le generan absolutamente nada en la política “porque lo que no tienen es solvencia política”.

“Creo que ni esta generación ni la que viene hacia atrás tienen esa conducta de buscar líderes que por lo menos muestren los roles de mantenerse en una línea política y sostenerse en ella”, dijo.

Sin embargo, fue enfático en mencionar que los de la izquierda tendrán todo el derecho de construir nuevamente la Alianza por la Vida. “Pero para mí, a la izquierda de este país le hace mucho daño gente como Roy Barreras, como Armando Benedetti y gente como el señor Cristo, que han pasado por todos los garajes políticos de este país y llegan en las elecciones a tratar de ambientar un escenario que ya la gente, muchos todavía le creen, pero muchos no le creen gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales”.

Asimismo, afirmó que tal y como lo había señalado desde el año pasado, “la llegada de la derecha a la Presidencia genera un péndulo que en el mundo, en el 87%, regresa a la izquierda. Eso molestó mucho”.

Y agregó: “Yo veo que el escenario empieza a conformarse así. El país se fue a la derecha y el péndulo empieza a regresar hacia la izquierda. La pregunta es, ¿regresará a la izquierda en el 2030 o ahora en las elecciones locales del 2027 lo empieza a marcar?“.