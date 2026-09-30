Proponen exigir grado de bachiller como requisito a quienes aspiren al Congreso

El representante por el Centro Democrático, Andrés Guerra, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia en La Luciérnaga de Caracol, entregando detalles de la propuesta que hizo con la que busca modificar los requisitos para llegar al Congreso.

“A una niña de los tintos en Caracol le piden mínimo el bachillerato para estar en Caracol, a una persona que viene aquí a poner las luces en la luciérnaga mínimo le piden el bachillerato. Yo le estoy preguntando al país, ¿por qué no modificamos la Constitución y que por lo menos los congresistas tengan o se les exija el bachillerato para poder ser congresistas", explicó.

Asimismo, aclaró que solo está pidiendo el bachillerato, porque hace cuatro años, su propuesta hablaba de mínimo un pregrado, pero según dijo, Roy Barreras le engavetó el proyecto de ley.

“Roy Barreras, como presidente, me engavetó el proyecto de ley, porque se ofenden cuando se les habla del pregrado. Entonces, empecemos paso a paso, empecemos mínimo el bachillerato”, dijo.