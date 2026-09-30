De La Espriella a comunidades afros: “La represión de los ilegales es otra forma de esclavitud”

Concluyó en Casa de Nariño, la primera reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras del país.

En el encuentro acordaron dar garantías a los recursos dispuestos para las comunidades, y castigar a los que pretendan lucrarse con sus necesidades. Todo esto con el propósito de evitar que llegue a las manos de los corruptos.

“Me ocuparé personalmente de que todos los recursos destinados para el pueblo negro colombiano lleguen a su destino. No voy a permitir que esa plata termine en manos de contratistas, intermediarios o funcionarios”, les reiteró.

En la reunión con las comunidades afrodescendientes, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió a las acciones que el Gobierno ha implementado para combatir a los grupos ilegales y contrarrestar a las organizaciones criminales, y aseguró que: “la represión de los ilegales es otra forma de esclavitud”.

“No puede haber un solo rincón de la patria en el que una banda terrorista sea la que decida quién trabaja, quién comercia, quién circula o quién puede quedarse en su propia casa. Es necesario que entendamos que toda esa represión de los ilegales es otra forma de esclavitud y tenemos la obligación histórica de combatirla”, les dijo en la reunión.

Adicionalmente, el presidente se comprometió también a impulsar el desarrollo en zonas claves como el Pacífico, con el propósito de generar nuevas oportunidades a estas comunidades en el país.