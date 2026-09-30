Buscan encuentro entre De la Espriella y Uribe para acercar a la derecha

El segmento El Radar de Villar de La Luciérnaga conoció que varias personas del partido Centro Democrático y otras allegadas al presidente Abelardo de la Espriella están tratando de tender puentes para que se produzca una reunión entre el mandatario y el expresidente Álvaro Uribe.

Esto, a propósito de las recientes tensiones entre los partidos Centro Democrático y Salvación Nacional que aumentaron a finales de este mes de septiembre, tras el rechazo del uribismo a realizar coaliciones o fusiones con el movimiento liderado por Enrique Gómez de cara a las elecciones regionales de 2027.

Así, este medio conoció que, a pesar de que ese encuentro todavía no se ha logrado concretar, ninguno de los dos personajes ha cerrado la puerta al diálogo.

Cabe recordar que la relación entre ambos sectores de la derecha política quedó muy golpeada después de las elecciones presidenciales y la pelea con Enrique Gómez volvió a hacer ruido. No obstante, según confirmaron fuentes allegadas a ambos partidos, existen señales de que existe la intención de bajarle la temperatura al debate político.

Adicionalmente, El Radar de Villar conoció que el presidente Álvaro Uribe fue muy claro con su colectividad al indicar que es necesario estar del lado del Gobierno, apoyar la agenda legislativa en los proyectos relacionados con su ideario de partido y separar la pelea con Gómez de la relación con el presidente Abelardo de la Espriella.

Esto se debe a que, según las fuentes consultadas, el expresidente Uribe estará concentrado en las elecciones regionales, por lo que se retomarán los foros del Centro Democrático por el país con un mensaje de cero sectarismo, polarización.

Por otro lado, allegados al senador Enrique Gómez han asegurado que no le dará más “cuerda” a esa pelea y evitará hacer nuevos pronunciamientos.