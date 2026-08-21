“Show mediático y cortina de humo; está hecho con ChatGPT”: Francia Márquez sobre Libro de la Verdad

Este viernes, 21 de agosto, Francia Márquez, ex vicepresidenta de la República, habló en exclusiva para El Reporte Cornell, con Daniel Coronell, de Caracol Radio y, entre varios temas que tocó, se refirió al Libro de la Verdad presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en donde se mostrarían 80 hallazgos de presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro.

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“El libro de la verdad es la Biblia”

En su primera intervención, Márquez se fue de frente en contra del Libro de la Verdad y lo calificó como una cortina de humo por parte del Gobierno De la Espriella.

“El Libro de la Verdad es la Biblia. Ese documento no es una Biblia, es un documento hecho con ChatGPT sin ninguna evidencia probatoria de hechos de corrupción”, dijo.

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Para la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro lo anterior “habla del rigor técnico que el gobierno está poniéndose. Se atreven a hacer todo un show mediático y para mí es una cortina de humo para tapar su incapacidad de responder a la emergencia” por el terremoto que, precisamente, golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

Críticas al Gobierno De la Espriella por no hacer empalme

En esa línea, Francia Márquez criticó la ausencia del empalme del Gobierno Nacional con la administración anterior acusando de que por esa ausencia no se atendió correctamente el desastre natural del país por cuenta del terremoto.

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“¿Y por qué su incapacidad? Porque de manera soberbia se negaron a hacer el empalme. La no realización de ese empalme costó vidas, porque por no tener unas respuestas inmediatas que atendieran la emergencia, en las primeras 72, muchas personas murieron", cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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