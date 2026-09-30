“Necesitamos que Enrique Gómez no polarice”: Andrés Guerra sobre roces con el Centro Democrático

En diálogo con Sin Anestesia de La Luciérnaga, el representante a la Cámara Andrés Guerra, del Centro Democrático, se pronunció acerca de la intención de varias personas del partido Centro Democrático y otras allegadas al presidente Abelardo de la Espriella de tender puentes para que se produzca una reunión entre el mandatario y el expresidente Álvaro Uribe.

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Esto, a propósito de las recientes tensiones entre los partidos Centro Democrático y Salvación Nacional que aumentaron a finales de este mes de septiembre, tras el rechazo del uribismo a realizar coaliciones o fusiones con el movimiento liderado por Enrique Gómez Martínez de cara a las elecciones regionales de 2027.

Al respecto, Guerra confirmó que es cierto que Uribe le ha pedido al Centro Democrático que separe su actividad del conflicto con Gómez Martínez, y agregó que el exmandatario incluso les ha pedido que acompañen varias reuniones con el Gobierno de De la Espriella en asuntos como el Presupuesto 2027 y el Plan de Desarrollo.

Sin embargo, Guerra aclaró que él, a título personal, ha tomado una decisión al respecto: “Yo me alejo de las reuniones con el Gobierno hasta que se aclare el trato con el presidente Uribe y el Centro Democrático por parte de Enrique Gómez”. Para el representante, el partido merece una explicación ante lo que calificó como “maltrato” en las últimas semanas y agregó que “no es justo”.

Sobre qué tendría que pasar para que se concretara ese encuentro entre el expresidente Uribe y el presidente De la Espriella, Guerra respondió: “Es necesario que ellos dos hablen, que se tranquilicen sobre todo los sectores políticos que acompañaron a Abelardo de la Espriella y a nosotros”.

También se pronunció sobre la campaña política de Paloma Valencia, asegurando que el Centro Democrático la acompañó en primera vuelta “como correspondía como partido”, y en segunda vuelta se fueron con Abelardo de la Espriella: “Tomamos la decisión después de la victoria de De la Espriella de ser partido de Gobierno y allí estamos”.

Además, resaltó que se necesita que “se le dé respeto a Álvaro Uribe y que Enrique Gómez no polarice, que no vuelva a llamar al discurso de lo sectario y, sobre todo, que no nos ponga en el escenario político de buenos y malos”.

Guerra también advirtió que Gómez está buscando otro camino: “La estrategia de la llegada del nuevo partido al Consejo Nacional Electoral, que es la unión de Salvación Nacional, Firmes por la Patria y la posibilidad de que llegue Creemos. En eso no vemos absolutamente nada raro ni diferente, aceptamos la llegada de un nuevo partido de derecha, pero que respeten al Centro Democrático y a Álvaro Uribe”.